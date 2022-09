Familieman en GVVV’er Gerrit van de Lagemaat (1937- 2022) kletste met iedereen

De Merino’s wil witte vlek voor framevoet­bal in Mid­den-Nederland vullen: ‘Samen balletje trappen, gun je elk kind’

Voetbalvereniging De Merino’s in Veenendaal wil in Midden-Nederland het voortouw nemen voor framevoetbal. Dat is een aangepaste voetbalvorm voor kinderen die in het dagelijks leven achter een rollator of met krukken lopen. De club houdt eind september een demonstratietraining op het eigen sportpark De Groene Velden.

14 augustus