Foutje: niet alleen afval verdween in Veenendaal in ondergrondse container, ook een volledige sleutelbos

Parkeerga­ra­ge onder gemeente­huis ‘iets langer dicht dan een nachtje’: vier weken lang elders parkeren

,,Ik schat in dat het niet in een nachtje lukt.” Dat zei wethouder Marco Verloop over de noodzakelijke opknap van de Veenendaalse parkeergarage onder het gemeentehuis. En dat klopt: de garage is bijna een maand lang dicht.

10 november