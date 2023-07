Francis is 71 en gaat voor het eerst naar de Zwarte Cross: ‘Stond al lang op mijn wensenlijst’

Veenendaal maakt ‘op­knaplijst­je’ voor wat er nog in aftands theaterge­bouw gefikst moet worden

Veenendaal verwacht dat het huidige theater Lampegiet nog tot en met 2026 open moet blijven. Het gebouw is ‘op’ maar de politiek beslist pas in het najaar over de vorm van een nieuw theater. Wethouder Martijn Beek laat uitzoeken wat er snel moet gebeuren aan het gebouw.