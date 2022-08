Gehaktballen en vissoep

Minecraft-bouwwed­strijd vult biblio­theek Veenendaal: wie bouwt het mooist een leeg weiland vol?

De grote vakantie is begonnen in deze regio. Kinderen uit Veenendaal hoefden zich op de allereerste dag zonder school niet te vervelen. Ze konden meedoen aan een Minecraft-bouwwedstrijd in de plaatselijke openbare bibliotheek. Het evenement was in trek, want zowel ’s ochtends als ’s middags waren met dertig deelnemers alle beschikbare plaatsen bezet.

12 juli