Weten we straks eindelijk wie mysterieu­ze Heulmeisje is? Rechter stemt in met DNA-onderzoek

Er komt DNA-onderzoek naar de identiteit van het Heulmeisje. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het overleden meisje werd in 1976 gevonden bij parkeerplaats De Heul in Maarsbergen. Haar identiteit is sindsdien een mysterie.