Grote brand in opslagloods in Veenendaal, deel van pand moet gesloopt om bij brandhaard te kunnen komen

update/videoVEENENDAAL - De brandweer probeert woensdagochtend met man en macht een forse brand in een opslagloods in Veenendaal te bestrijden.

Het betreft een groot pand voor fabricage en opslag aan de Industrieweg in Veenendaal. In eerste instantie leek het of er hout bewaard werd in het pand, waardoor het voor de brandweer moeilijk was om controle over de brand te krijgen. Even na 07.00 uur meldde de brandweer dat het een oud pand voor opslag betreft en dat het pand leeg staat.

De brand woedt in het dak. Met een hoogwerker is van bovenaf geblust. Uiteindelijk is de brandweer rond 08.00 uur begonnen met het slopen van een gedeelte van het pand. Dat gebeurt met een kraan die ‘delen van het pand kan afknijpen om bij de brandhaard in het dak en de muur te kunnen komen’.

De brandweer probeert overslag naar een naastgelegen pand te voorkomen. Een speciaal watertransportsysteem moet zorgen voor voldoende water.

Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. Over eventuele gewonden is ook nog niets bekend.

Bij de brand komt rook vrij. De Veiligheidsregio Utrecht roept mensen in de directe omgeving dan ook op om ramen en deuren te sluiten. Ook is het verstandig om de ventilatie uit te zetten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.