Grote vreugde in Veenendaal door landelijk lachgasverbod: ‘Zullen er bovenop zitten’

Drie vuurwerk­vrije zones in Veenendaal: ook hospice moet gevrij­waard blijven van geknal

Veenendaal gaat het aantal vuurwerkvrije zones voor de komende jaarwisseling uitbreiden van twee naar drie. ‘Knallen’ is dan ook verboden in de omgeving van Hospice Berkenstein. Dat was al zo bij dierenkampje Dragonder en winkelcentrum Ronde Erf.

2 november