GVVV haalt twee verdedigers op bij IJsselmeervogels

Bouw 94 appartemen­ten en 17 eengezins­wo­nin­gen van start in Leidsche Rijn: ‘Creëren een minisamen­le­ving’

De bouw van 94 appartementen en 17 eengezinswoningen in Leidsche Rijn is vandaag van start gegaan. In de appartementen kunnen mensen wonen die nu of in de toekomst zorg nodig hebben. Het concept van Hof van Leeuwesteyn is gebaseerd op het idee van een ‘minisamenleving’ waarbij buren elkaar helpen.

1 februari