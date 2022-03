GVVV schiet met gelijkspel tegen Koninklijke HFC weinig op

Nee, van hoogstaand voetbal was geen sprake. GVVV wilde niet verliezen en Koninklijke HFC dwong weinig tot niets af. Eigenlijk kreeg hekkensluiter GVVV voor rust nog de beste mogelijkheden tegen de gasten, die op de ranglijst met maar liefst 28 punten voorsprong aan de wedstrijd begonnen. Maar bij twee goede voorzetten van de zijkant was niemand in het centrum meegelopen.

Er kwam pas na 67 minuten leven in de brouwerij nadat Justin Spies op het middenveld de bal in de voeten van een tegenstander speelde en in de ijver om zijn fout goed te maken volgens scheidsrechter Jensch in het strafschopgebied een overtreding beging.

De toegekende strafschop schoot invaller Roy Castien feilloos binnen: 0-1. Vijf minuten later was het alweer gelijk. Joshua Patrick reageerde het snelst op een rebound: 1-1. Het was de eerste treffer in de huidige competitie van de aanvaller.

Omdat IJsselmeervogels met 2-1 van Jong Sparta won, liep die ploeg twee punten uit op GVVV. ASWH verloor ook en staat nu op acht punten van de Veenendalers, maar de Ambachters hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. De Vogels staan op negen punten, ook met een wedstrijd meer gespeeld.

Dinsdag ontvangt GVVV Spakenburg. De aanvangstijd is verplaatst naar 20.00 uur.

GVVV: Van Willige; Spies, Grotenbreg, Potjes, Adnane; Oostinjen, De Jong (84. De Leeuw), Nejmi; Burgering (87. Haouat), Bitter, Patrick.