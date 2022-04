GVVV sleept na zwakke eerste helft toch nog een gelijkspel uit het vuur tegen Noordwijk

VEENENDAAL Na de eclatante 4-0 zege van afgelopen dinsdag tegen Spakenburg was alle hoop in het kamp van de hekkensluiter gevestigd op een goed resultaat tegen Noordwijk. Door een uitermate zwakke eerste helft kwam daar niets van terecht en mocht GVVV blij zijn met de 1-1.

Twee helften, twee gezichten. In de eerste helft hing een sluier over GVVV en liep de ploeg van trainer Gery Vink steeds achter de feiten aan. Noordwijk troefde GVVV op alle fronten af en de Veenendalers mochten blij zijn dat het bij rust maar 0-1 was.

Het tegendoelpunt kwam weer op een typisch GVVV-wijze tot stand. Joeri Potjes raakte bij het terugspelen op de keeper de bal niet goed, waardoor Noordwijk heel goedkoop via Emiel Wendt aan een doelpunt kwam: 0-1.

Op slag van rust leek Noordwijk zelfs op 0-2 te komen, maar na overleg tussen scheidsrechter en grensrechter werd het al toegekende doelpunt van Youri de Winter alsnog afgekeurd.

Na een donderspeech in de rust begon een herboren GVVV aan de tweede helft en toonde de ploeg weer het elan van dinsdag tegen Spakenburg. Dat betaalde zich in de 59ste minuut uit in de gelijkmaker van Achraf Nejmi, die in twee instanties doelman Lars Jansen verschalkte: 1-1.

Daarna had GVVV het beste van het spel, maar kwam niet meer tot scoren. GVVV staat nog steeds laatste in de tweede divisie en heeft nu vier punten achterstand op ASWH, dat niet tegen Spakenburg in actie kwam. Derde van onderen is IJsselmeervogels, dat acht punten voorsprong heeft met een wedstrijd meer.

GVVV: Van Willige; Spies, Grotenbreg, Potjes, Theunissen; Nejmi, De Jong, Oostinjen (84. Epskamp); Bitter, Ten Teije (90. Haouat), De Leeuw.