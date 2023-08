GVVV sluit voorbereiding af met doelpuntrijk gelijkspel tegen beloften van Almere City

5 vragen & antwoorden Kamer van minimaal 7 m2 vrij? Misschien kun je dan een student in huis nemen: welke regels gelden nog meer?

Is de klassieke hospita hét antwoord op het kamertekort in Wageningen? De gemeente en de Wageningen Universiteit slaan de handen ineen met Hospi Housing, een platform dat kamerzoekenden koppelt aan particulieren die een woonruimte in hun eigen huis verhuren. 5 vragen en antwoorden over deze bijzondere woonvorm.