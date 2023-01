GVVV vangt blessures Adnane en De Leeuw op met het aantrekken van Brinkman

Dit hypermoder­ne golfcen­trum aan rand van Utrecht is net een bowling­baan: balletje slaan en hapje eten

De start is meerdere keren uitgesteld door juridisch gesteggel met omwonenden, maar de opening van het hypermoderne golfcentrum in het Noorderpark komt er nu echt aan. Volgende week kunnen bezoekers reserveren en vanaf 28 januari is Chi Chi The Golf Venue echt open.

16 januari