GVVV-verdediger Spies trekt na ‘pupillenfout’ het boetekleed aan: ‘Ik heb me in de kleedkamer verontschuldigd’

GVVV-trainer Gery Vink was toch tevreden met het gelijkspel. „We zijn niet dichter naar de concurrentie gekropen, maar voor het moraal was een gelijkspel tegen een van de topploegen in de tweede divisie wel degelijk een opsteker.”

Terugkijkend vond Vink dat hij een matige wedstrijd had gezien. „Van beide kanten. Van ons kon je niet verwachten dat we alles op de aanval zouden gooien en daarmee HFC in de kaart gingen spelen. Belangrijk was dat we niet verloren. Achterin stond het prima bij ons, HFC kreeg de hele wedstrijd maar enkele mogelijkheden. Wij hadden zelf meer moeten doen met de kansen die we kregen. Bij een paar voorzetten was er voorin niemand aanwezig om af te ronden. Dat had beter gemoeten.”