GVVV wint ruim van RKAV Volendam

indebuurt.nl Femke geeft massages in de voormalige kantine van een manege: 'Af en toe hoor je de paarden voorbij draven'

Voor erkend masseuse, medische fitness trainer en fysiotherapeut in opleiding Femke van Roekel is geen ambitie te gek. Een tijd terug gooide ze meerdere keren het roer om en besloot ze zichzelf om te scholen. Nu heeft ze haar eigen massagepraktijk in de voormalige kantine van de manege van haar ouders. “Het is een fijne en vertrouwde plek om te beginnen. Naast deze ruimte is de bak van de manege waar geregeld wordt getraind. Mijn klanten weten dat ze soms een paard voorbij kunnen horen draven. Vaak ervaren ze dit als extra rustgevend.”