Halve marathon als afscheid voor docent Ab: ‘Leuker afscheid dan een rondje rennen hadden ze voor mij niet kunnen verzinnen’

GVVV heeft na zeperd bij Kozakken Boys wonder nodig voor handhaving

GVVV wankelt. De Veenendalers gingen vanavond in de eerste finale van de play-offs om lijfsbehoud tegen Kozakken Boys met 3-1 onderuit. Voor een langer verblijf in de tweede divisie is zaterdag op Panhuis een godswonder nodig.

22 juni