Helft van jongeren wordt nagefloten in Veenendaal, maar aanpakken daders is ‘lastig verhaal’

‘Psst, schatje, kom eens een kusje geven’: Veenendaal start enquête over straatinti­mi­da­tie

VEENENDAAL - De gemeente Veenendaal is een online enquête gestart over straatintimidatie. Zo wil de gemeente in kaart brengen of en in welke mate er in Veenendaal spraken is van gesis, ongewenste opmerkingen of meer.

23 september