Het is weer bosbessentijd: ‘Plukken mag, maar voor eigen gebruik’

Elke dag plukken

Bosbessenstruikjes komen in in ons land voor op de oude leemhoudende zandgronden. Ze houden van wat zure grond en lichte schaduw. Ik loop al weken lang iedere dag onder het lopen door wat bessen te plukken, heerlijk zoet van de zon.

Ook in de keuken kennen we vele toepassingen. Van de bessen worden jam en sauzen gemaakt. Vroeger werden de vruchten ook op een andere manier bewaard. Ze werden ingemaakt, in glazen potten, met rubberen ringen die in de weckketel gesteriliseerd werden. In de geneeskunde worden er stoffen uitgehaald tegen diarree en uit de bladeren stoffen om het suikergehalte in het bloed te verlagen.