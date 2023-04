Het Veenendaalse Stadsstrand als prijswinnend co-ouderschap

indebuurt.nl Elena (9) staat op de kinder­kleed­jes­markt: 'Ik heb de armbandjes zelf gemaakt'

Het is een en al gezelligheid tijdens Koningsdag in Veenendaal. Ook bij de kinderkleedjesmarkt in de Hoofdstraat en onder de Bernard van Kreelpoort loopt het storm. De Veenendaalse Elena (9) is een van de vele kinderen die haar spullen verkoopt op een kleedje.