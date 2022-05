Hoe de oom van Tjomme op 5 mei 1945 op tragische wijze de dood vond: ‘Het doet me nog steeds wat’

video Hoe Erik zijn overleden vader beter leerde kennen door een wildvreem­de die dit oorlogsjas­je kocht

Dit verhaal lijkt op een aflevering van Sherlock Holmes. Een verhaal over de koop van een simpel oorlogsjasje, dat een schat aan verhalen met zich meebrengt. Over een zoon van een commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), die dankzij een verzamelaar uit Diepenheim meer te weten kwam over zijn vader. ,,Ik wist helemaal niet dat mijn vader hier in Zutphen zo’n belangrijke rol had gespeeld.’’

