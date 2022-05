Hoop groeit weer bij DOVO: ‘We hebben het gevecht tegen degradatie weer in eigen hand’

Man voor rechter vanwege drugslab in Veenendaal­se woning: ‘Gewoon hobbyist die is gaan experimen­te­ren’

Een uit de hand gelopen hobby. Zo noemde de voormalige bewoner van een woning in de wijk Petenbos in Veenendaal - hij woont inmiddels in Tiel - het drugslab dat de politie twee jaar geleden bij hem thuis aantrof. ,,Hij is echt gewoon een hobbyist die is gaan experimenteren.”

