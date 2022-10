Huizen slopen en meer huizen terugbouwen in wijk Franse Gat: niet iedereen blij

Eerste editie BuitenBüh­ne verandert op openings­avond in binnen­feest­je

De openingsavond van het festival BuitenBühne in theater Lampegiet veranderde vrijdag in een binnenfeestje. De opzwepende klanken van Roffa Tango Trio klonken daarom niet op het aanpalende grasveld, maar in de foyer van de Veenendaalse schouwburg.

10 september