IJsbaan in Veenendaal gaat vanavond om 19.00 uur open

It giet oan, zouden ze in Friesland zeggen. In goed Nederlands, het gaat door. En dat is goed nieuws voor de schaatsliefhebbers in Veenendaal en omgeving. Vanavond om 19.00 uur opent de schaatsbaan aan de Groeneveldselaan de poorten, zowel voor leden als niet-leden.