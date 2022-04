Informateur Veenendaal is eruit, maar resultaat pas woensdag bekend

Lastige puzzel

De informateur had een lastige puzzel te leggen in Veenendaal. Drie van de vier collegepartijen kunnen zomaar terugkeren. ProVeenendaal en de SGP boekten allebei winst en de ChristenUnie bleef met zeven zetels stabiel. Gedrieën hebben ze een meerderheid, maar ProVeenendaal wil waarschijnlijk niet met alleen ChristenUnie en SGP in een college.

Er moet waarschijnlijk ook een wereldse partij aansluiten. Drie confessionele partijen is te veel van het goede. De keuze daarvoor is een erg lastige. Of ze zijn te klein zoals D66, SP, GroenLinks en PvdA. De VVD (zit in het huidige college) heeft verloren en of Lokaal Veenendaal ProVeenendaal samen in een college kunnen, is nog een vraag.