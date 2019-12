Inzameling voor verstandelijke beperkte Jan die bonus misloopt: wildvreemden bieden hulp aan

De 32-jarige Veenendaler krijgt binnenkort een bonus bij de supermarkt waar hij werkt omdat hij daar jubileert. Maar dat bedrag mag hij direct inleveren vanwege zijn Wajong-uitkering.



Dat schoot zijn bewindvoerder, Kees den Oudendammer uit Veenendaaal, in het verkeerde keelgat. Hij stuurde een ingezonden brief. ,,Daar krijg ik veel reacties op, veel mensen willen iets voor hem doen", vertelde hij woensdag.



Actie voor Jan

Het verhaal van Jan roept veel reacties op. Zo is Sywert van Lienden een actie begonnen om geld in te zamelen voor Jan die van zijn bonus graag een laptop of tablet wil kopen voor zijn grote hobby: treinen.



Van Lienden, politiek activist en spreker, heeft opgeroepen om op deze 5 december geld in te zamelen voor Jan onder de noemer #sinterjan.



De vraag is of Jan dat geld ook kan houden of dat die dat bedrag ook niet in moet leveren. Van Lienden meldt op Twitter dat het plan is om via een derdenrekening te werken zodat de laptop in ‘bruikleen’ gegeven kan worden aan Jan. Dan krijgt de Veenendaler verder geen ‘gedoe’ met het UWV.



De site Geenstijl heeft de oproep voor de inzamelingsactie ook geplaatst. Oud-fractievoorzitter Coby van den Heuvel van D66 in Veenendaal reageert op Twitter: Serieus? Dat moeten we niet willen.’



Rianne Meijer, werkzaam voor andere het blad Linda, heeft zelfs een gedichtje gemaakt op Twitter: Jan doet al jaren enorm zijn best maar zijn feestje wordt door het UWV verpest. Doneer allemaal vooral wat geld. Voor een laptop voor deze held.



Ook Jan Breur van de Veenendaalse SP uit kritiek. ‘Bij een jubileum hoort een cadeautje. Dat is de menselijke maat’, meldt hij op twitter en op de site van de SP Veenendaal.



‘Als instanties vervolgens die cadeautjes afpakken, is de menselijke maat ver te zoeken. Als de wet vereist dat cadeautjes worden afgepakt, is de wet onfatsoenlijk. Hoog tijd voor verandering!’, aldus Breur.