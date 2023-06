Janneke werkt bij de dierenambulance: 'Er ontsnapte ooit een kleinere versie van een kangoeroe'

Groene Grens bij Veenendaal kleurt steeds meer geel: ‘Flab komt vaker voor bij nieuwe waterpar­tij­en’

Het zag er zo mooi uit. De nieuwe natuur langs de Dragonderweg in Veenendaal, deel van de Groene Grens, deed vergeten dat hier tot eind vorig jaar slechts weilanden met een sloot erlangs lagen. Een week of drie geleden veranderde dat. De ondiepe plasjes kleurden steeds groener. Inmiddels is door de droogte bijna geen sprake meer van plasjes. En de kleur veranderde in geel.