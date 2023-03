Kees (93): ‘Ik zie ze nog achter de Duitsers lopen, mijn vader en het kleine Joodse meisje van 3 jaar’

Ook op zijn 38ste is Wouter Bonke nog zelfkri­tisch bij Perkouw: ‘Erger me aan verkeerde ballen’

In een moeizaam duel bleef Perkouw op koers voor een periodetitel. Na de 1-2 zege bij Rohda’76 kan de ploeg uit Berkenwoude zich in de derby met Stolwijk een plek in de nacompetitie verschaffen. Een moment waar routinier Wouter Bonke in alle ontspanning naartoe leeft.