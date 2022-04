Kwaliteitsverschil tussen koploper en hekkensluiter te groot: GVVV verliest van Katwijk

Informa­teur Veenendaal is eruit, maar resultaat pas woensdag bekend

Klaas Tigelaar is klaar met zijn besprekingen met de partijen in de Veenendaalse gemeenteraad. De oud-burgemeester van onder meer Leidschendam-Voorburg (ChristenUnie) presenteert komende woensdag zijn bevindingen in een openbare bijeenkomst in het raadhuis.

