Kwart minder deelnemers triatlon Veenendaal: ‘Over hele linie loopt belangstelling terug’

Man die na roekeloze vlucht door Renswoude ervandoor ging met een politieau­to moet de cel in

Een 26-jarige Barnevelder moet in totaal 13 maanden de cel in omdat hij met een roekeloze vlucht voor de politie andere weggebruikers in gevaar heeft gebracht. Ook legde de Utrechtse rechtbank hem donderdag een jaar rijontzegging op en moet hij ruim 12.000 euro schadevergoeding aan de politie betalen voor een beschadigde politiewagen.

14 juli