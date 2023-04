Lars Rebergen heeft VRC-roots, maar voelt zich een echte DOVO’er: ‘Dan hoefde ik niet naar de andere kant van het dorp’

Cel voor man (38) die in Veenendaal buurmeisje (21) in haar bed aanrandde en met pistool bedreigde

De 38-jarige K.Z. uit Rhenen is vrijdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk. De man randde zijn 21-jarige buurmeisje aan in haar eigen huis en bedreigde haar.