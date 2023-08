Lekker fietsen vanuit Veenendaal: check deze knooppuntenroute

Met video Beelden om van te smelten: panda’s in Ouwehands koelen af met hangmat vol ijsblokjes

Het kwik stijgt donderdag tot dik boven de twintig graden; en dat is voor de reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen toch echt wel aan de warme kant. Afkoelen dus! En wat werkt er dan beter dan rond rollen in een hangmat vol ijsblokjes?