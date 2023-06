Lekker weer in Veenendaal vandaag

Promotie naar de Jack’s League als inzet: 4 tips om de clash Hercules - GVVV te bezoeken

Hercules - GVVV (zaterdag, 18.00 uur) is dé derby van de provincie in de halve finale van de play-offs voor een ticket in de tweede divisie. Twee clubs van naam uit het zaterdag- en zondagvoetbal, die niet bij elke Utrechter of Veenendaler om de hoek liggen om vaak te bezoeken. Daarom een spoorboekje met tips voor de toeschouwer.