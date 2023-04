Leuk: op 29 mei kun je Landgoed Prattenburg bezoeken en dit is er te doen

Oud-huis­arts verspreidt bijbels in tientallen talen over heel de wereld

Duizenden bijbels in tientallen talen liggen opeengestapeld in een magazijn in Veenendaal. Wereldwijd ‘het Woord van God’, de Bijbel, verspreiden is het levensdoel van oud-huisarts Peter Pilon (73).