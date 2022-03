Lijsttrekker Boutachekourt van D66 Veenendaal staat zetel af aan nieuwkomer met meer voorkeurstemmen

Veenendaal krijgt op de valreep van de verkiezin­gen alsnog een regenboog­ze­bra­pad

Veenendaal krijgt toch een regenboogzebradpad. In juni 2021 zei een nipte meerderheid van de gemeenteraad nog nee. Maar nu is het plan tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen alsnog aangenomen. De reden: het CDA is er anders over gaan denken.

10 maart