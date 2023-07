Maat is vol: Veenendaal verklaart de verkeerd geparkeerde fiets de oorlog

Veenendaal is klaar met ‘foute’ fietsen: waarschu­wings­stic­kers en daarna hardere actie

Veenendaal is er klaar mee: al die fietsen die aan de Brouwersgracht staan en die er niet horen. Sinds deze week worden de fietsparkeerders gewaarschuwd met stickers op het zadel. ,,Dat doen we een paar weken en als het niet werkt, dan gaan we de gereedschapskist gebruiken.”