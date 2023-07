Man (21) uit Veenendaal gearresteerd na vondst van honderden envelopjes met cocaïne

Beiers bier, maar dan gebrouwen in Nederland: Flo­ris-Jan (23) denkt gat in de markt gevonden te hebben

Een Beiers biertje, maar dan gebrouwen in Nederland. Scherpenzeler Floris-Jan Deunk (23) denkt een gat in de markt te hebben gevonden met zijn eigen biermerk. Hij keek het kunstje af van onze oosterburen en timmert met een compagnon aan de weg met ‘Vollbier’. Sinds kort liggen de eerste exemplaren in de schappen van de slijterij in zijn eigen dorp.