Man die na roekeloze vlucht door Renswoude ervandoor ging met een politieauto moet de cel in

Een 26-jarige Barnevelder moet in totaal 13 maanden de cel in omdat hij met een roekeloze vlucht voor de politie andere weggebruikers in gevaar heeft gebracht. Ook legde de Utrechtse rechtbank hem donderdag een jaar rijontzegging op en moet hij ruim 12.000 euro schadevergoeding aan de politie betalen voor een beschadigde politiewagen.

Een agent in een onopvallende politiewagen gaf de verdachte vorig jaar op 1 augustus een stopteken, omdat de man in een Ford Ka door de Dorpsstraat in Renswoude scheurde. Op zijn vlucht dwong de Barnevelder bij een inhaalactie op de N224 twee tegenliggers de berm in, om vervolgens meerdere keren door rood licht te rijden op kruisingen in De Klomp. Ook reed hij 130 km/uur waar slechts 30 km/uur was toegestaan op de Veenendaalseweg.

Uiteindelijk botste de man op de kruising van de Stationsstraat en de Grote Beer in Veenendaal op twee andere auto’s. Een 9-jarige jongen in één van die auto’s raakte daarbij gewond door rondvliegend glas. De Barnevelder vluchtte te voet verder, maar de achtervolgende agent kon hem alsnog in de boeien slaan.

Verdachte ging er vandoor in politiewagen

Terwijl de politieman in de struiken op zoek ging naar een plastic zak die de verdachte daar nog snel had gedumpt, wist de Barnevelder zich in de politiewagen los te wurmen en er in de auto vandoor te gaan. Daarbij reed hij op de Blauwgras over een laag plantsoenhek. De beschadigde politiewagen werd een half uur later op de Pollux in Veenendaal teruggevonden.

De rechtbank verwijt de Barnevelder dat hij zich ‘volstrekt onverantwoordelijk’ heeft gedragen en ‘onaanvaardbare risico’s’ heeft genomen. ,,Hij heeft andere weggebruikers ernstig in gevaar gebracht, enkel en alleen omdat hij aan de politie wilde ontkomen”, aldus de rechtbank. Voor deze feiten kreeg de man vijf maanden gevangenisstraf opgelegd. Daarnaast moet hij van de rechters een oude voorwaardelijke celstraf van acht maanden gaan uitzitten.

De totale straf van de rechtbank valt twee maanden hoger uit dan de eis van de officier van justitie, omdat de rechters de Barnevelder ook schuldig achtten aan diefstal van de Ford en de politiewagen. De officier van justitie meende dat er sprake was geweest van joyriding.