Man vlucht voor politie op blote voeten en verstopt zich in Veenendaalse bramenstruik

De politie hield de man uiteindelijk aan ter hoogte van het Goede Spoor in Veenendaal. Nadat de man uit de auto was gerend, had hij zich eerst verstopt op de spoorbaan, tussen de overgangen Kerkewijk en Rondweg-West. Hierna was hij de bramenstruiken in gevlucht. Omdat de politie niet goed bij hem kon komen werd hij - met hulp van de brandweer- via een ladder uit de stekelige struiken gehaald, over het hek geholpen en gearresteerd.



Waarom de man op de vlucht sloeg, is niet bekend.