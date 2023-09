Marokkaans eten, maar ook tosti’s op menukaart van Casa Ummi: als het Veenendalers maar verbindt

Edenaar (36) verdacht van grootscha­li­ge handel in drugs: politie legt beslag op 2,5 miljoen euro aan cryptovalu­ta

Een 36-jarige man is in juni in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van grootschalige en internationale handel in drugs. De politie heeft beslag gelegd op ruim 2,5 miljoen euro aan cryptovaluta, dure horloges, een woning en één voertuig van de Edenaar.