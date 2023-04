Meerdere operaties op de Grote Beer, verkeer moet maanden omrijden

Wageningen heeft miljoenen voor nieuwe schoolge­bou­wen, stads­gracht en zwembad

Wageningen bruist van de plannen. Het uitvoeren ervan is vaak moeilijker. In een aantal gevallen duurt dat zó lang dat wordt gesproken van de Wageningse Ziekte. Voor een aantal wensen die leven in de Wageningse samenleving is er licht aan de horizon. Burgemeester en wethouders hebben een lijst plannen opgesteld en stellen voor 15 tot 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering.