Mirakel in Maassluis: GVVV wint met 0-3 van Excelsior en is hekkensluiter af

Boek over eerste FC Utrecht-trai­ner Bert Jacobs: ‘Jezelf ingraven doe je maar op het strand’

De biografie Hotseknotsbegoniavoetbal van Bert Jacobs wordt vanmiddag gepresenteerd. De in 1999 overleden Zandvoorter was de eerste trainer van FC Utrecht. ‘Gisterenavond was ik Bert, nu ben ik de trainer’.

26 maart