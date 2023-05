Monument of geen monument? Schuur valt in Veenendaal door de mand

indebuurt.nl Het Trampoline Park bij The Maxx in Veenendaal gaat weg: dit komt ervoor terug

Jumpen met je kinderen of gezellig met vrienden: het kan bij The Maxx in Veenendaal. Liefhebbers springen binnenkort voor het laatst rond in het Trampoline Park. Het park verdwijnt, maar er komt wél iets voor terug. Wat dat is? Je leest het hier.