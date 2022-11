Motor van auto vat vlam tijdens rijden in Veenendaal

Van de Zandschulp weer kanshebber voor titel Sportman van Veenendaal

Tennisser Botic van de Zandschulp (27) is genomineerd voor de titel Sportman van Veenendaal. Hij haalde dit jaar in augustus zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst (22ste). Het Sportgala is op zaterdag 7 januari in de Basiliek in Veenendaal.

17 november