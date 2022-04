Nick de Bondt: van talentvolle aanvaller bij Oranje O17 naar centrumverdediger bij DOVO

DOVO reist 222 kilometer zonder succes, Hercules komt goed weg bij Brederodes

In het regionale amateurvoetbal stonden vanavond een paar wedstrijden op het programma. Derdedivisionist DOVO beleefde een slechte avond in Staphorst, Scherpenzeel verloor in extremis en Hercules en Brederodes hielden elkaar in evenwicht.

