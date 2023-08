Nieuwe broodjeszaak opent in De Scheepjeshof: 'Broodjes kosten hier geen 10 euro'

indebuurt.nlDol op goed belegde broodjes, zoetigheden, sapjes en koffie? Let dan op: in winkelcentrum De Scheepjeshof in Veenendaal opent binnenkort een nieuwe broodjeszaak met al dit lekkers.