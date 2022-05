Nieuwe naam toegevoegd aan lijst oorlogsslachtoffers Veenendaal voor speciale wandeling op 4 mei

‘Herdenken heeft een bijzondere lading gekregen’

Van Ginkel zegt dat herdenken sinds enkele maanden een bijzondere lading heeft gekregen. ,,Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne komen verschrikkelijke beelden onze huiskamers binnen. Ook in Veenendaal hebben tussen 1940 en 1945 meer dan tweehonderd mensen die hier woonden, werkten of geboren zijn het leven verloren. Als je dat projecteert op het huidige inwoneraantal spreek je over meer dan duizend slachtoffers. De impact was in de 40-er jaren in Veenendaal dan ook enorm groot. En nog is er verdriet in vele families.”