Nooit meer een avondvierdaagse-intocht door het centrum van Veenendaal? ‘De kers is van de taart’

Avondvierdaagse Veenendaal Nieuwe route intocht heeft ‘minder allure’, maar betere doorstroom: ‘Voorlopig houden we het zo’

Geen intocht door het stadscentrum, maar door een woonwijk. De nieuwe route was donderdagavond hét gesprek tijdens de laatste etappe van de avondvierdaagse in Veenendaal. ,,Alsof je in Nijmegen niet meer aankomt op de Via Gladiola.”