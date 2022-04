Opnieuw roep om hekken langs Veenendaalse stadsgracht na ongeluk met man in scootmobiel

Moeten er nou wel of geen hekken komen langs het Veenendaal­se stads­strand? ‘Je moet op je kinderen letten’

VEENENDAAL - Het vernieuwde stadsstrand van Veenendaal is bijna klaar. Of het mooier of lelijker is dan de vorige versie, zal de tijd leren. Maar de stenen trappen naar het water van de Brouwersgracht zijn nieuw. En daar is niet iedereen gelukkig mee.

