Oranjetompouce in de zon? Dit is de Veenendaalse weersverwachting voor Koningsdag

DOVO verliest bij gretig SteDoCo: ‘Zij waren veel beter’

DOVO is op bezoek bij SteDoCo tegen een 2-0 nederlaag aangelopen. De Veenendaalse derdedivisionist, in het bezit van de eerste periodetitel, trof een gretige tegenstander die nog volop in de race is voor een ticket voor de nacompetitie.