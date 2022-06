Overleden motorrijder uit Veenendaal (25) vertoonde mogelijk eerder al gevaarlijk rijgedrag

Islami­tisch onderwijs krijgt eindelijk voet aan de grond in Veenendaal: ‘Strijd die we al jaren voeren’

Het mocht even duren, maar de islamitische basisschool Al Amana heeft dan toch groen licht gekregen voor een vestiging in Veenendaal. Daarmee krijgt islamitisch onderwijs eindelijk voet aan de grond in het Veen.

2 juni