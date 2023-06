Park Klassiek wil Veenendalers laten kennismaken met Gedenkpark De Oude Begraafplaats: ‘De meesten fietsen erlangs’

Na massale vangst van schadelij­ke rode rivier­kreeft in 2021 lijkt het twee jaar later in Edese Proosdij­vij­ver alweer te moeten

De kans is groot dat dit najaar net als in 2021 duizenden Amerikaanse rivierkreeften uit de vijver in het Edese Proosdijpark worden gevist. De gemeente Ede laat in elk geval onderzoeken of het aantal ongewenste schaaldieren zo groot is dat ingrijpen geen verder uitstel duldt.